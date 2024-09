Rodimenti di fegato a sinistra per Meloni e Musk linciato su la7 Scintille tra Bocchino e Piccolotti video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Elonsu La 7 e dai giornaloni unificati come un criminale drogato. Giorgiaall’Onu “declassata” sulla rete di Cairo. E il premio da lei ricevuto dalle mani del patron di Tesla dimezzato a premietto. Nonostante sia stato dato tra i premier italiani solo a lei e a Mario Draghi. La giornata della “rosicata” va in scena sui quotidiani del 25 settembre, sulla scia dei talk show politici dove da Elisabettaa Corrado Augias, Dalla Gruber alla storica Michela Ponzani; da Furfaro ad Annalisa Tardino, fino ad Alan Friedman, è stato tutto un coro di rancore e rosicamento. Ne sa qualcosa Italo, intervenuto due volte – ad Otto e mezzo e a Di martedì– a fronteggiare le Erinni. Da giornate dell’orgoglio italiano negli Usa a giornate dell’infamia: ad ascoltare tutti lorsignori sembrava che fosse andata in scena una catastrofe mondiale.