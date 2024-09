Ricuperati | L’industria come l’Europa | chiamate ad innovare per governare a livello mondiale i cambiamenti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Se acongiunturale il momento non è dei più rosei, ci sono alcune certezze alle quali il territorio bergamasco si può aggrappare per provare a superarlo. Ne è certa Giovanna, presidente di Confindustria Bergamo, ente che guida da ormai due anni e mezzo e al quale ha dato alcune chiare linee di indirizzo: sostenibilità, valore delle persone, innovazione. Una qualità, quest’ultima, che è nel Dna delle nostre imprese, in grado di estrarre il proverbiale coniglio dal cilindro anche nelle situazioni più complicate. Oggi, in questo campo, la sfida più grande si chiama energia: serve un’idea, un’applicazione, per colmare il gap esistente col resto d’Europa e quel deficit di materia prima che pone in una situazione di evidente svantaggio nella partita della competitività.