Quelli ci spiavano ancora Dossier spuntano altri 200mila accessi abusivi degli spioni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Un pozzo senza fondo, che delinea la centrale delaggio di Striano & Co, quel verminaio ordito all'Antimafia che ha spiato politici di centrodestra, vip e imprenditori. Una sorta di bancomat delle Sos che, per la Procura di Perugia, il finanziere Pasquale Striano avrebbe messo a disposizione di una rete di giornalisti, in concorso con l'ex pm Antonio Laudati. Il quadro ricostruito dal procuratore Raffaele Cantone rivela quel numero mostruoso di documenti trafugati dalle banche dati, a cui lo stesso capo dei magistrati perugini aveva già fatto accenno a marzo scorso, durante l'audizione in Commissione Antimafia.