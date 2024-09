PS5 PRO | Annunciati i primi Giochi Enhanced

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Dopo aver annunciato la PS5 Pro per i 30 anni di PlayStation, Sony in occasione dello State of Play di ieri, ha svelato quali sono iper PS5 Pro, ma facciamo un passo indietro e prima di condividere con voi la lista, vediamo di cosa si tratta. Cosa significa? Giustamente vi starete chiedendo, ma di cosa si tratta? Non è di certo una novità , anche in passato Sony ha proposto su PS4 Pro le versionidei suoi. In altre parole tutti i titoli supportati, sia quelli di lancio che in futuro, avranno uno speciale bollino, che permetteranno ai giocatori di capire se su PS5 Pro godranno o meno di migliorie come illuminazione avanzata, risoluzione fino a 8K, framerate sbloccato e così via dicendo.