Previsioni meteo per Roma e Lazio – 26 settembre 2024

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Giornata stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ae nel, la giornata di giovedì 26sarà caratterizzata da condizionistabili. Cieli sereni o poco nuvolosi si alterneranno ad ampie schiarite sia al mattino che nel pomeriggio, garantendo un clima piacevole. In serata e nottata, non si prevedono cambiamenti, con cieli per lo più sereni. Le temperature saranno miti, con minime di +16°C al mattino e massime che raggiungeranno i +27°C nelle ore centrali della giornata, rendendo l’atmosfera gradevole e ideale per attività all’aperto. Nel resto del, si conferma la stabilitàrologica con tempo asciutto su tutta la regione. Le condizioni saranno simili a quelle di: cieli sereni o poco nuvolosi durante tutto l’arco della giornata, sia al mattino che nel pomeriggio.