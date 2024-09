Pasticcio largo sul referendum per la cittadinanza | Conte non firma le opposizioni si spaccano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’opposizione si aggrega? Il campo stretto diventa? Macché. Neanche ilsullariesce a fare da collante. A sinistra e sui media che contano suonano la grancassa sulle 500milaraggiunte. Eppure neanche questo risultato fa da lievito a questo soufflé sgonfio che si ostinano a chiamare campo. Giuseppesi sfila e non. Il M5s, secondo partito di opposizione, non sarà della partita. Il leader grillino aveva preso tempo, a inizio agosto e anche a fine mese. «Leggerò il quesito e lo valuteremo», aveva risposto vago al pressing di Riccardo Magi di +Europa che lo invitava a decidere per la. Alla fine la valutazione è giunta:non hato. A motivare questa decisione è intervenuta per i cinquestelle la vicecapogruppo Vittoria Baldino. Che ha parlato sì di supporto alla campagna, ma solo «a titolo personale ».