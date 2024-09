Notizia inesatta | legge Calderoli il ministro spiana la sinistra che grida allo scanalo del 25 settembre

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) "Èlasecondo cui nel corso della riunione plenaria del 25si procederà alla approvazione di un documento prodotto da 12 esperti per determinare le modalità di calcolo dei bisogni standard, essendo in realtà la riunione finalizzata alla illustrazione e condivisione nell'ambito del Clep nella sua composizione plenaria di una procedura per la classificazione delle ipotesi lep in una ottica funzionale al successivo compito della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (Ctfs), sempre a supporto della Cabina di regia lep, per garantire l'equilibrio tra fabbisogni standard e reali disponibilità finanziarie".