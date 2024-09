Non confondiamo degrado con arredo urbano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) A Bologna ilè un problema molto serio, per questo Confabitare ha raccolto 15.000 firme per fermare il deterioramento della città, segnato da sporcizia, scritte sui muri, consumo di droga e prostituzione. Questonon riguarda solo l’estetica, ma ha anche conseguenze profonde sulla vita quotidiana dei cittadini e sulla percezione dei turisti. Le segnalazioni provengono principalmente dal centro storico e dalle periferie, con la zona universitaria, il quartiere Savena e via del Pratello particolarmente colpiti.