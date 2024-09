L’OTTOBRE 2024 DI CANALE 5 | ARRIVANO IO CANTO E STORIA DI UNA FAMIGLIA PERBENE

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Cosa vedremo a ottobre su5? La programmazione vede in particolare l'arrivo, anzi il ritorno di "Io" e "di una". In dettaglio, la domenica appuntamento con la serie turca "La Rosa della Vendetta", il lunedì c'è Alfonso Signorini con gli amori, i litigi e le risate del "Grande Fratello" a suon di vip e nip. Il martedì ci sono le ultime puntate del reality cult "Temptation Island" con Filippo Bisciglia mentre mercoledì (la serata de "La Corrida" con Amadeus) torna "Io" con Gerry Scotti. Giovedì "Endless Love" che conferma il raddoppio delle serate made in Turchia. Venerdì la fiction con la seconda stagione di "di una" e sabato "Tu Sì Que Vales".