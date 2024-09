LIVE Wolfsburg-Fiorentina 3-0 Champions League calcio femminile in DIRETTA | tedesche in pieno controllo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA73? Fase interlocutoria della gara. Laprova a scuotersi senza grande successo, ilgestisce. 71? Brand per Kielland nel. De La Fuente inserisce Boquete al posto di Johansdottir. 69? Tentativo di Lundin che raccoglie un cross dalla destra, fa perno sull’avversaria ma non centra la porta da posizione proibitiva. Si scalda Boquete per la. 67? SUPER DURANTE. Salvataggio a “tu per tu” con Endemann. La numero 25 apre il piattone destro e trova la risposta della classe 1997. 65? Palo di Kalma. L’olandese salta Toniolo in area di rigore e lambisce il palo col destro ad incrociare, a Durante battuta. Intanto Catena e Severini rilevano Bonfantini e Snerle.