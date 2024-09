L’Iran chiama i suoi satelliti alle armi in aiuto di Hezbollah

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Come avevamo anticipato su QuiFinanza settimane fa, dopo la Striscia di Gaza la guerra di Israele si è allargata agli altri territori limitrofi. Ora è il turno del Libano degli, in attesa della grande offensiva anche in Cisgiordania. Lo Stato ebraico è determinato a rompere il contenimento esercitato dalla Mezzaluna sciita (in dizione occidentale), cioè il gruppo di attori statali e substatali armati e sostenuti dal. Dopo Hamas, obliterata nella sua ala militare ma non certo scomparsa dalla Palestina, il conflitto diretto è ora con il “Partito di dio” libanese. I raid israeliani nel Paese confinante sono stati ingenti e hanno provocato altre centinaia di vittime, le ennesime di questa guerra che è difensiva soltanto nella propaganda, di fatto di aggressione.