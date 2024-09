Leva militare obbligatoria Lega e FdI puntano a ripristinarla

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Lada tempo sta spingendo per il ripristino dellae lo stesso Matteo Salvini, durante un’adunata degli alpini, aveva parlato del progetto di unauniversale di 6 mesi e la proposta di legge approdò effettivamente alla Camera. La proposta di Salvini sullaNel progetto salviniano laavrebbe avuto una durata di 6 mesi per i ragazzi e anche per le ragazze tra i 18 e i 26 anni “a servizio della comunità su base regionale”. I ragazzi si dovrebbero dunque dedicare al salvataggio, alla protezione civile, al pronto soccorso e alla protezione dei boschi da svolgere vicino a casa, una proposta che ha incontrato il parere favorevole degli Alpini, i quali hanno proposto anche la reintroduzione di una componenteper sviluppare i compiti di supporto e di logistica.