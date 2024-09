Juve tutte le balle su Thiago Motta | ecco la verità sul mister dopo i tre pareggi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La corsa (già ampiamente iniziata!) a voler far passarecome un altro Pirlo, un nuovo pirla, un vecchio Allegri «ma peggio» o altro, andrebbe studiata. Anzi no, è chiarissima e ve la spieghiamo. Il nuovo tecnico dellaè arrivato da una manciata di settimane e sta facendo cose più che buone: zero gol subiti in campionato dai bianconeri nelle prime cinque partite, successo “grasso” contro il Psv all'esordio in Champions League. Mica pizza e fichi. E, però, anche tris di 0-0 uno in fila all'altro che - figurati - hanno regalato ai detrattori materiale in abbondanza per inzuppare il biscottone nel vaso della melma e in quello dei paragoni scomodi. «A questo punto tanto valeva tenersi Allegri» e «La squadra dinon segna neanche con le mani» sono alcuni degli slogan più frequenti.