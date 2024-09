Isee basso tutti i bonus e le agevolazione che puoi richiedere e perché è così importante

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 25 settembre 2024) In molti ancora non hanno capito quanto sial’fondamentale, soprattutto se. Attraverso esso, infatti, si possonoe ottenere moltissime agevolazioni,e altri aiuti economici erogati dai diversi livelli di governo. In particolare per il 2024, sono molti gli aiuti destinati alle famiglie e ai pensionati che possiedono determinati requisiti. C’è ilbollette, la carta Dedicata a te e tanti altri sconti su servizi sociali erogati da enti e Comuni. L’fotografa la situazione economica dei nuclei familiari tenendo conto dei redditi di ogni componente e del patrimonio (valorizzato al 20%), dividendo la somma di questi due valori per un parametro denominato scala di equivalenza, che varia in base al numero e alle caratteristiche dei componenti.