Inter Barella da valutare per Udine

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 25 settembre 2024) (Adnkronos) – L’deve tornare a vincere dopo le ultime difficoltà in Serie A. Il derby perso nel finale contro il Milan ha acceso un piccolo campanello d’allarme per i nerazzurri, Campioni d’Italia in carica. La squadra di Simone Inzaghi si ritroverà oggi in campo ad Appiano Gentile per iniziare a preparare la prossima sfida di campionato contro l’se, in programma sabato in Friuli. Match nel quale, però, rischia di non esserci Nicolò. Il centrocampista dell’, infatti, è uscito acciaccato dal derby e sembra essere in dubbio per la partita contro i bianconeri. Mister Inzaghi domenica nel post gara ha commentato così il motivo della sostituzione del calciatore: “aveva un problemino”. Stando alle ultime indiscrezioni,avrebbe riportato un semplice affaticamento muscolare.