Gli eroi dell' amore di Wes Lang

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Wesè diventato ancora più solitario. Cinquantadue anni a settembre, il prolifico pittore nato nel New Jersey e residente a Los Angeles ha architettato, durante la sua carriera, una serie di situazioni crossover tra arte e cultura pop di grande impatto: un’ambita serie di disegni eseguiti sulla cancelleria’hotel Chateau Marmont (2011), l’art­work’album del ricco cofanetto Spring 1990 dei Grateful Dead (2012) e il merchandising che ha stravolto ogni riferimento precedente per il tour Yeezus di Kanye West (2013). Il tutto mentre ha continuato a sfornare con una costanza impressionante una serie spaventosa di dipinti e disegni che, negli ultimi anni, ha esposto in gallerie del calibro di Almine Rech a Parigi e One Trick Pony a Los Angeles, anche se per lo più vende in modo indipendente nel suo studio di Boyle Heights.