Finto impiegato delle Poste truffa un uomo

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Si eraundiItaliane per poi, attraverso un abile raggiro, indurre la vittima a versare 850 euro sul suo conto. Per questo motivo un napoletano di 52 anni, a conclusioneindagini, è stato rinviato a giudizio e finirà davanti la giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di. Dopo che la vittima,di Pedaso, aveva scoperto di essere stata imbrogliata, aveva segnalato la vicenda ai carabinieri che si erano subito messi all’opera. Gli investigatori dell’Arma, attraverso l’analisi della documentazione bancaria e dei tabulati telefonici, avevano identificato il malvivente e avevano accertato che, nel maggio 2023, aveva contattato telefonicamente l’di Pedaso, fingendosi un dipendenteItaliane e lo avevato facendogli credere dell’esistenza di un assegno emesso dall’Inps a suo favore.