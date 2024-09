Fedez ha tradito Chiara Ferragni con Taylor Mega | scoop di Fabrizio Corona

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La separazione trasta tenendo ampiamente banco nel mondo del gossip e, in queste ore, sono trapelate alcune notizie alquanto sconcertanti. A rivelarle è statonel corso di un'intervista per il podcast Gurulandia. L'ex re dei paparazzi è amico di Federico, pertanto, pare sia a conoscenza di cose molto private che altri non conoscono. Il protagonista ha esordito dicendo che il rapper abbiatra il 2018 e il 2019, quando i due stavano ancora insieme e non sembravano esserci segnali di crisi. A seguire, poi, ha affrontato il delicato argomento dei tentativi di suicidio da parte del cantante, fino ad arrivare al dissing con Tony Effe.