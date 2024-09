Eurocup 2024 2025 | Venezia convince all’esordio Salonicco battuto 95-75

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Comincia bene la stagione europea del, che nella prima giornata del Gruppo A dell’di basket batte l’Ariscon il risultato di 95-75. Avvio energico per gli uomini di coach Spahija, con Kabengele e Simms che in un paio di minuti segnano cinque punti a testa, ma i greci rimangono in scia con due triple di Mantzoukas (15-11). Nella seconda metà del primo quarto arriva il primo vantaggio in doppia cifra per i lagunari dopo la tripla di Munford (23-13); il primo parziale si chiude sul 30-22 dopo le triple di Toliopoulos e Moretti. Il secondo quarto vede la rimonta degli ospiti, che con sei punti consecutivi di Banks impattano sul 39-39.respira grazie a una lunga serie di liberi, andando al riposo lungo sul 47-41.