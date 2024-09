È l’ora di Squid Game 2 | la serie presentata a Lucca Comics & Games 2024

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Sarà presente anche il creatore, scrittore e regista Hwang Dong-hyuk Netflix sbarca acon2 ed unadi appuntamenti imperdibili. L’appuntamento speciale con laè fissato in particolare per il 31 ottobre, quando la città accoglierà il creatore, scrittore e regista Hwang Dong-hyuk e i protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-jun. Loro incontreranno i fan e sveleranno, a tutto il mondo, alcune novità dell’attesissima seconda stagione, che sarà disponibile dal 26 dicembre solo su Netflix. Nel corso della manifestazione, dal 30 ottobre al 3 novembre, ci saranno anche altre sorprese da scoprire in tutta la città, a partire dall’iconica bambola che dominerà Piazza San Michele, sfidando i fan nel più classico degli “1, 2, 3, stella!”.