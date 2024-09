Dopo due giorni intensi è nato Il volto storico di Uomini e Donne mamma bis | svela anche il nome

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Un altro fiocco celeste nella grande famiglia di: l’ex, amatissimo dal pubblico, è appena diventatabis.Francesco, 9 anni, èGioele: il lieto annuncio è arrivato su Instagram in queste ore ma il parto è avvenuto martedì 24 settembre alle ore 14:12. Nessuna foto del piccolo per ora, ma solo una storia pubblicata su Instagram per dare la bella notizia. “due, oggi, 24 Settembre 2024 ore 14:12 èGioele. È stato un viaggio faticoso ma straordinario. Stiamo bene, grazie a tutti per il vostro pensiero e il vostro affetto. Non vedo l’ora di presentarvelo e raccontarvi tutto”, le parole della neobis, che è stataprotagonista al Grande Fratello Vip. Leggi: “Ida, torna”.