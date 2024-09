Deposito nucleare la Tuscia in piazza per non morire di scorie | Sottovalutato il rischio sismico E il centrodestra si eclissa | reportage

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Sbandiera ed evoca il “del futuro”, i reattori di “quarta generazione”, ma dimentica ledel suo passato. Se il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, il forzista Gilberto Pichetto Fratin, è tornato a rivendicare “regole certe entro fine anno” per nuovi impianti, con il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini e la stessa premier Giorgia Meloni che promettono con enfasi la nuova svolta dell’atomo, in realtà resta ancora irrisolto il nodo dello stoccaggio dei rifiuti radioattivi. Il motivo? Nessuno vuole in Italia quelche dovrebbe ospitare 95mila metri cubi di: 78mila a bassa-media intensità (di provenienza civile e da attività sanitarie e di ricerca), altri 17mila di rifiuti ad attività medio-alta e alta, per un periodo di tempo, in attesa della loro sistemazione definitiva in ungeologico.