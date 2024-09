Decisivo in Atalanta-Como piace alle big di Serie A | Napoli in prima fila!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Rivelazione delin questaparte di stagione, può accendere il calciomercato della prossima stagione con ilinteressato. La stagione diA è cominciata da sole cinque giornate, eppure è bastato poco per mettere in vetrina i primi gioielli di questo campionato. Anche il, con un calciomercato importante, ha portato in azzurro calciatori di assoluto spessore: oltre a Buongiorno e Lukaku, già conosciuti in Italia, c’è moltissima curiosità per giocatori del calibro di Gilmour, McTominay e David Neres. E alcuni di questi atleti hanno già mostrato le proprie qualità. Ovviamente non solo i calciatori del, laA ha già offerto spunti particolarmente interessanti che potrebbero accendere anche il calciomercato del futuro. Una delle formazioni che stuzzica maggiore curiosità è ilnato da Cesc Fabregas.