Che cosa sono i White Party che fanno discutere nel caso Puff Daddy

(Di mercoledì 25 settembre 2024)è il modo in cui, molto semplicemente, vengono denominate le così dette feste in bianco. Si tratta di avvenimenti in cui esiste non solo un dress code, rigorosamente bianco, ma anche un colore dominante per tutta la festa. Questo vuol dire che la location ha l’obbligo di utilizzare accessori e arredi nella stessa nuance. Per finire, poi, a questa regola devono sottostare anche eventuali inviti, menù o programma della serata. La storia delle “feste bianche” risale ai tempi di Maria Antonietta che, pare, sia stata la prima a organizzare un ricevimento del genere per celebrare l’arrivo del re di Svezia. Era il 1784 e trent’anni dopo, a Parigi, rifiorì la moda della Dîner en Blanc (la cena in bianco). Dei, dunque, assolutamente innocui che, ultimamente,stati interpretati in modo sicuramente più pericoloso ed eccessivo.