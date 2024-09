Casertana c’è luce in fondo al tunnel Iori | Sono stato sempre fiducioso verso i miei uomini

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Caserta (di Alfredo Stella). Asencio e Carretta, su rigore, siglano la prima vittoria in campionato. Dunque colmata la casella finora rimasta vuota grazie ad una vittoria che fa morale e classifica. Lasale alla nona posizione in attesa delle gare di stasera. Battuto ieri al Pinto un Taranto che ha resistito un solo tempo, per poi crollare sotto i colpi di un impareggiabile Carretta, il migliore in campo in assoluto, e le serpentine di un Bakayoko rivelatosi vera spina nel fianco per gli jonici. Si sblocca anche Asencio, i cui gol serviranno come il pane in una stagione che si prospetta tutt’altro che semplice. Insomma finalmente una boccata di ossigeno dopo le precedenti cinque gare in cui laaveva lasciato qualche punto di troppo lungo il percorso (vedi la sconfitta in casa contro la Juventus NG) nonmeritando quanto espresso in campo.