Buongiorno | A 6 anni ho esordito come portiere ma mia mamma aveva paura prendessi freddo

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Alessandroha rilasciato un’intervista a Vivo Azzurro Tv in cui ha parlato dei suoi esordi nel calcio e della Nazionale italiana.: «A 6l’esordio, ma mia» «A seila prima esperienza che ho fatto è stata in porta, ma miache. Così ho iniziato a giocare in difesa e non ho più smesso. Sono sempre andato bene a scuola, ho sempre reputato che studiare ti apra la mente e ti aiuti sia nella vita sia nel calcio. Al liceo a volte studiavo fino alle tre di notte e la mattina arrivavo mezz’ora prima a scuola per farmi interrogare dai professori perché nel pomeriggio dovevo allenarmi. Mi sono diplomato e ho deciso di continuare a studiare, prima con la triennale e poi con la magistrale in management dello sport.