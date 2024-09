Bomba in casa Inter esplode la furia | Arrogante e supponente

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 25 settembre 2024)in, la sconfitta nel derby contro il Milan – giocato male – ha fattore la rabbia. “” Non è tanto la sconfitta nel derby che, dopo sei di fila vinti, ci può anche stare. Ma per come è arrivata. L’ha meritato di perdere la stracittadina contro il Milan con un secondo tempo giocato malissimo: qualcuno ha detto che si potrebbe forse trattare della peggiore prestazione dell’era Inzaghi. Se non è proprio così, ci si è andati davvero vicini. Inzaghi (Lapresse) – Ilveggente.itE adesso i tifosi nerazzurri si iniziano a porre deglirogativi. Non tanto sulla qualità della rosa, che con gli innesti di Taremi e Zielinski è un po’ migliorata, ma soprattutto per quella fame che forse, dopo un paio di anni di successi tra campionato e le varie coppe, potrebbe mancare.