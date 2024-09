Biden | Possibile guerra totale in M O

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 25 settembre 2024) 18.45 Il presidente degli Stati Uniti,, intervistato dal programma 'The View' su Abc, ha detto che "èuna" in Medio Oriente, ma che ci sono ancora possibilità per evitarla "Penso che ci sia anche l'opportunità di un accordo per cambiare radicalmente l'intera regione", ha detto. Ovvero, "gestire un cessate il fuoco in Libano" Quindi, "passare a gestire la Cisgiordania, ma anche Gaza. Sto usando ogni briciolo di energia con il mio team per farlo. C'è il desiderio di vedere un cambiamento nella regione",ha ribadito.