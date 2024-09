Bcc Lodi è crescita costante Più soci e raccolta di denaro | Presto sbarcheremo a Crema

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nessuno sportello in chiusura, tre filiali aperte negli ultimi cinque anni nell’area metropolitana e poi, a Milano, un nuovo Atm intelligente in un’area scoperta entro l’autunno. E per il futuro si programma lo sbarco a. Bccresta fedele alla linea della prossimità territoriale ai suoi clienti, privilegiando le relazioni nello spirito del credito cooperativo che da oltre 100 anni anima l’istituto di via Garibaldi a. Ed è una filosofia vincente finora. Anche gli ultimi dati economici e gestionali certificano nell’ultima semestrale la buona gestione della banca e la corretta linea di sviluppo. Al 30 giugno 2024 idi Bccerano 3.450, indel 2% su base annua rispetto allo stesso periodo 2023.