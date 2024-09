Barbara d’Urso arriva a Ballando con le Stelle | ecco quando

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Milly Carlucci alla fine ce l’ha fatta e dopo anni e anni di corteggiamentoha accettato di partecipare acon lein qualità di ballerina per una notte. Se prima non è mai riuscita ad andare a causa degli impegni con Mediaset e lo scorso anno per via del contratto di esclusiva che la legava all’azienda di Pier Silvio Berlusconi fino a Capodanno, quest’anno – libera da impegni – ha accettato. A darne l’annuncio è stato Giuseppe Candela specificando che molto probabilmente sarà la ballerina per una notte della seconda puntata. Nella prima, infatti, ci saranno le sette pallavoliste che hanno conquistato la medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi di Parigi. Questa persarà la seconda ospitata in Rai daha chiuso ogni rapporto con Mediaset dopo l’intervista rilasciata a Mara Venier per Domenica In.