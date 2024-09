Arriva la ‘cometa del secolo’ C 2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS | quando e dove sarà possibile ammirarla in Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L'attesa per la cosiddetta "cometa del secolo" C/A3sta crescendo tra gli appassionati di astronomia in. Questo spettacolare corpo celeste promette di regalare uno show indimenticabile nei nostri cieli autunnali, ma la sua visibilità dipende da diversi fattori cruciali.visibile inLa cometa C/A3 raggiungerà il perielio, ovvero il punto più vicino al Sole, il 27 settembre 2024. Dopo questo passaggio critico, se sopravviverà, diventerà progressivamente visibile anche nel nostro emisfero. Periodo di massima visibilità Dal 2 all'8 ottobre la cometaosservabile verso ovest, bassa sull'orizzonte, mentre tra il 14 e il 20 ottobrela settimana ottimale per l'osservazione, con la cometa visibile più a lungo dopo il tramonto.