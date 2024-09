Ambiente Vacchiano Unimi | Pianificazione produttiva ha bisogno di conoscenze scientifiche

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Bresso, 25 set. - (Adnkronos) - "Avendo un ampio territorio davanti a noi, c'è lo spazio per la gestione, c'è lo spazio per lasciare i boschi tranquilli perché è lì che si ripristina la biodiversità e c'è lo spazio per i boschi che devono proteggerci dal dissesto. Il difficile è capire dove ciascuna di queste cose deve essere messa. Questo è il concetto di, unache sempre più hadi” ha dichiarato Giorgio, docente di Gestione eForestale presso l'università degli Studi di Milano, intervenendo, oggi a Bresso, alla presentazione del progetto ideato da Sorgenia, con il patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, #RigeneraBoschi.