?? Bodo Glimt-Porto | il pronostico di Europa League ??

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’Atletico Madrid ha recentemente ceduto il giovane talento Samu Omorodion al, un trasferimento che sta già facendo parlare di sé. L’attaccante spagnolo, che sembrava destinato al Chelsea in uno scambio con Gallagher, è stato sacrificato dai Colchoneros, ma potrebbe rivelarsi una delle decisioni più discutibili della stagione. Il suo impatto nelè stato devastante: decisivo nel match contro il Farense e autore di una doppietta straordinaria contro il Guimaraes, Omorodion ha subito conquistato i tifosi biancoazzurri. Ilsi gode dunque il nuovo bomber, e si prepara ad affrontare la prima sfida europea della stagione. La squadraghese volerà in Norvegia per sfidare il, una formazione che guida la classifica del suo campionato, ma che arriva da una pesante sconfitta contro il Brann.