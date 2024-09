Zielinski per facilitare un processo | la svolta voluta dall’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 24 settembre 2024) Piotrrappresenta un’alternativa di lusso di cui dispone il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi per il suo centrocampo. Il calciatore polacco potrebbe essere un fattore importante nel contesto del disegno dei nerazzurri. IL PIANO – Piotrè stato acquisto, nella finestra estiva di calciomercato, per poter agevolare quelfinalizzato alla graduale sostituzione di Henrikh Mkhitaryan. Il calciatore armeno, centrale nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi, ha dato tantissimo ai nerazzurri nei suoi anni trascorsi con il club interista. E lo ha fatto sia nel rendimento in campo, da top nel suo ruolo, che nella leadership assunta all’interno dello spogliatoio. Un uomo dalle poche parole, ma sempre in grado di incidere nelle menti dei compagni con le sue frasi motivazionali.