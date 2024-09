Sparì in un parco Ritrovato vivo dopo settant’anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Era stato rapito quando aveva sei anni, nel 1951, mentre giocava in undella California. Più di sette decenni, è statograzie all’aiuto di un test del Dna online, vecchie foto e ritagli di giornale. A raccontare la storia è il Guardian che cita a sua volta il Bay Area News Group, che ha riferito come la nipote di Luis Armando Albino, con l’assistenza della polizia, dell’Fbi e del dipartimento di giustizia, sia riuscita a localizzare suo zio che viveva sulla costa Est. Albino, padre e nonno, oggi è un pompiere in pensione e veterano del corpo dei Marines che ha prestato servizio in Vietnam. Il 21 febbraio 1951, era solo un bambino di sei anni. Quel giorno, una donna ha attirato la sua attenzione neldi West Oakland dove stava giocando con il fratello maggiore Roger, e gli ha promessoche gli avrebbe comprato delle caramelle.