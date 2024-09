Serie C Girone A 6ª giornata | il Padova mostra i muscoli il Vicenza ferma il Renate e si siede al tavolo promozione | RISULTATI e CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2024) Dopo lo scialbo 0-0 senza emozioni tra Albinoleffe e Pro Patria tutte le emozioni si sviluppano sull’assee proprio ala partita prende una piega inattesa, con la Virtus Verona che trova subito il vantaggio e poi si lascia schiacciare dalla capolista che, infatti, al minuto 3 della ripresa trova il pareggio grazie a Villa con la decisiva complicità del portiere Sibi (preferito, a sorpresa, ad Alfonso). L’estremo difensore gambiano incredibilmente si ripete 9 minuti dopo in occasione di un tiro quasi uguale di Bianchi che rimbalza allo stesso modo scavalcando il portiere esattamente come in occasione del gol del pareggio. Un fallo di mano in area mette fine, di fatto, l’incontro al minuto 66 grazie alla realizzazione del penalty da parte di Spagnoli.