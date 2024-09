Sciopero mezzi 8 novembre | stop 24 ore no fasce garanzia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 24 settembre 2024) Non c'è solo lounitario per i lavoratori di Stellantis con Fim, Fiom e Uilm e una manifestazione a Roma il prossimo 18 ottobre. A tenere le braccia incrociate il prossimo venerdì 8saranno gli addetti al trasporto pubblico nazionale che hanno indetto un nuovo, il terzo nel trasporto pubblico locale. Questa volta losarà di 24 ore, senza il rispetto delledie con manifestazione nazionale. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna "per il rinnovo del contratto nazionale Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilita' TPL) scaduto il 31 dicembre 2023 ed a seguito dell'interruzione della trattativa il 30 maggio scorso".