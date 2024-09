Residenze atipiche in aumento | Falsano il mercato immobiliare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) La concessione di tre nuoveper altrettanti pensionati è tra i punti all’ordine del giorno della Commissione Esteri di questi giorni. Anche per questo motivo il segretario della Csdl Enzo Merlini è tornato sul tema. "Stando al programma di governo e agli annunci – dice – sembrava si dovesse fare una riflessione rispetto al sistema delleprima di rilasciarne di nuove. Non mi aspettavo che intanto se ne concedessero altre. Questo fatto fa ancor più arrabbiare perché sappiamo perfettamente che ci sono giovani e cittadini che continuano a non trovare appartamenti in affitto o da acquistare a prezzi sostenibili". Merlini entra nello specifico. "Da un lato i pensionati esteri, evidentemente, riescono ad ottenere gli appartamenti in poco tempo, mentre i residenti fanno una gran fatica a trovarli, se non a prezzi esorbitanti.