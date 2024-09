Renna Fastweb | Ia è rivoluzione va governata e non subita

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 24 set. (Adnkronos/Labitalia) – L’intelligenza artificiale generativa “presto, molto presto, eguaglierà l’uomo anche nella matematica e nella programmazione del codice. Quindi siamo di fronte a una verae ogni anno i passi in avanti che fa sono dell’ordine dei dieci volte meglio della generazione precedente. Ora, di fronte a questo trend c’è chi reagisce giustamente guardando l’opportunità, perché oggettivamente è affascinante l’evoluzione di queste macchine, e chi invece ha paura, ha paura di perdere il posto di lavoro, ha paura di impatti che può avere sulla società. Ecco, un’azienda come noi ha deciso che questava, non possiamo subirla, motivo per il quale per noi è fondamentale una visione: che l’intelligenza artificiale deve far parte del nostro lavoro quotidiano”.