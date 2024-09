Raffiche di pioggia e fulmini colpiscono la Toscana | si cercano due dispersi nel Pisano

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 24 settembre 2024) Dopo le alluvioni di pochi giorni fa in Emilia Romagna e Marche, questa notte anche laè stata colpita in modo violento dal maltempo, col timore di ripiombare nella stessa situazione che poco più di un anno fa aveva devastato l’intera regione e causato danni per quasi due miliardi di euro. Nella notte tra il 23 e il 24 settembre, violente piogge si sono abbattute nelle province di Pisa e Livorno, causando allagamenti in diversi comuni limitrofi. A Montecatini Val di Cecina (nel) dalle 21.30 Vigili del fuoco, sommozzatori e squadre cinofile sono stati impegnati nelle ricerche di un bambino di 5 mesi e della nonna,a causa dell’esondazione del torrente Sterza. Il resto della famiglia, padre, madre e nonno - tutti turisti stranieri - è riuscita a salvarsi rifugiandosi sul tetto della loro abitazione. Criticità anche nel livornese.