Old la spiegazione del finale | una vita intera in pochi secondi

(Di martedì 24 settembre 2024) M. Night Shyamalan non è nuovo ai colpi di scena e Old, suo film del 2021 e ora su Netflix, non è estraneo a questa tradizione del regista. Basato sulla graphic novel Sandcastle, di Pierre Oscar Lévy e Frederik Peeters, Old ne sfrutta le premesse infarcendo la narrazione di plot twist e sfide al cardiopalma per il gruppo dei protagonisti. Ripercorriamo insieme tutte le svolte deldella pellicola di Shyamalan, analizzando la sua riflessione sullo scorrere del tempo in chiave fantastica, con una cospirazione scientifica che agisce da burattinaio da lontano. Il film si apre con una famiglia, la madre Prisca (Vicky Krieps), il padre Guy (Gael García Bernal), il figlio Trent (Nolan River), 6 anni, e la figlia Maddox (Alexa Swinton), 11 anni, pronti a rilassarsi durante una vacanza in famiglia.