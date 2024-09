Muffa nella lavatrice perché si forma e come toglierla

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 24 settembre 2024) Alleata indispensabile nelle quotidiane faccende domestiche, laè un elettrodomestico di cui non si può proprio più fare a meno. Per questo motivo è importante effettuare sempre una corretta manutenzione, in modo che duri più a lungo e ci regali un bucato perfetto in ogni occasione. Tra le principali operazioni da non dimenticare, c’è una costante pulizia delle varie parti della, soprattutto quelle dove puòrsi la. Quest’ultima, infatti, è una delle prime responsabili di cattivo odore del bucato, nonché di problemi all’elettrodomestico stesso. Scopriamociò accade eeliminare ladallain poche mosse.siVi sarà sicuramente capitato, soprattutto se la vostraha ormai qualche anno di “lavoro” alle spalle, di notare che il bucato non ha più il buon odore di una volta.