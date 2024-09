Morte Satnam Singh la supertestimone indagata per omissione di soccorso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024) Èperdiladell’inchiesta sulladi, il bracciante indiano scomparso in seguito ad un incidente sul lavoro nelle campagne pontine. La donna, dipendente dell’azienda agricola, è stata ascoltata questa mattina nel tribunale di Latina, davanti al gip Giuseppe Cario per ricostruire quanto accaduto quel pomeriggio del 17 giugno, e risulta iscritta nel registro degli indagati perdi. Secondo gli avvocati di Antonello Lovato, il proprietario dell’azienda accusato di omicidio volontario con dolo eventuale, la versione della testimone sarebbe in contrasto con quella fornita dalla moglie di, Soni.