Meloni a N York riceve ' Citizen Award'

(Di martedì 24 settembre 2024) 7.00 La premierha ricevuto il Global2024 dell'Atlantic Council "per il ruolo pionieristico di prima donna capo di governo in Italia, per il sostegno a Unione Europea e Allenza transatlantica e per la presidenza del G7". A consegnare il riconoscimento è stato il patron di Tesla e X,Elon Musk.ha difeso i valori dell'Occidente,ammonendo contro il rischio di"autosminuirsi",e invitando a non vergognarsi di parole come nazione e patriottismo e ad "affrontare le sfide imparando le lezioni del passato".