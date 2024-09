Mare Fuori 5 in arrivo nuovi personaggi | prime anticipazioni

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di martedì 24 settembre 2024) Sta per tornare una nuova stagione di, precisamente la quinta. La storia al termine degli ultimi episodi ha subito una svolta inaspettata, che segnato l’addio di parecchie l’introduzione di. Ecco chi ci sarà e chi no nella prossima stagione della fiction Rai. Dopo il successo che ha varcato i confini nazionali e approdato fino in America,sta per tornare con una nuova stagione ricca di novità . Infatti, iepisodi promettono di essere ricchi di colpi di scena e prenderanno il via alle riprese tra solo poco meno di un mese. Ecco chi ci sarà e chi invece saranno le new entry della nuova trama.: la quinta stagione, foto Ansa – VelvetGossipSi prospettano parecchie novità nel flusso della trama di