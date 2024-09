Joker 2 la tracklist di Harlequin il nuovo album di Lady Gaga legato al film

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 24 settembre 2024) Venerdì 27 ottobre, in tutti gli store digitali, sarà disponibiledi: Folie à Deux, sequel deldatato 2019,in cui la popstar interpreterà una versione rivista e corretta di Harley Quinn, la sidekick fumettistica del; il disco composto da 13 brani, conterrà cover di canzoni classiche di Broadway e più in generale del repertorio popolare statunitense, che nelsaranno cantate dalla stessae/o da Joaquin Phoenix. Ecco di seguito lacompleta di ‘’ (fonte: Spotify) Good Morning Get Happy Oh, When The Saints (Go Marching In) (I’ve Got The) World On A String If My Friends Could See Me Now That’s Entertainment Smile TheFolie a deux Gonna Build A Mountain Close To You Happy Mistake That’s Life. September 27. A companionto: Folie à Deux. https://t.