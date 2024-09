Infortunio Meret | Spunta la data del rientro

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 24 settembre 2024) Brutte notizie per il Napoli: il portiere titolare Alexsarà costretto a uno stop di circa un mese a causa di unall’adduttore rimediato contro la Juventus. Gli esami hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra, come riportato dal Corriere dello Sport.ha già iniziato il percorso di riabilitazione, ma salterà le prossime tre partite, inclusa quella di Coppa Italia contro il Palermo e le due di campionato contro Monza e Como, tutte in programma al Diego Armando Maradona.ladelL’obiettivo dello staff medico del Napoli è quello di riportarein campo per la trasferta di Empoli, in programma il 20 ottobre, subito dopo la sosta per le Nazionali. Anche il ct Luciano Spalletti dovrà fare a meno di lui per gli impegni della Nazionale italiana.