Incendio le fiamme distruggono tutto Vigili del fuoco sul posto il fumo soffoca la zona

(Di martedì 24 settembre 2024) Un terribileè divampato all’alba di oggi, martedì 24 settembre, intorno alle 5.30, a Fiumicino, più precisamente in via Col Moschin, a ridosso del fiume Tevere. A prendere, per cause ancora tutte da accertare, un grande cantiere e rimessaggio navale di circa 3000 mq. Sulsono intervenuti i funzionario di guardia e al capo turno provinciale, sono intervenuti idelcon tre squadre, due autobotti, il carroschiuma, l’autoscala, il carro autoprotettori. L’, dalle enormi dimensioni, è ancora in corso e idelsono al lavoro, ormai da diverse ore, per domarlo. Leggi anche: Maltempo Italia: migliaia di evacuati, paesi sotto l’acqua, treni sospesi, frane e scuole chiuse Fiumicino,nel cantiere navale: adiverse barche Distrutte diverse barche, ma anche il capannone cantieristico ha riportato gravissimi danni.