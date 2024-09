In arrivo un clamoroso scandalo su Kamala Harris | ne è convinta Hillary Clinton La faranno fuori

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 24 settembre 2024) La premonizione diè forse qualcosa in più di un semplice presentimento. Forse sa qualcosa. “Ci sarà una sorpresa di ottobre, per far deragliare la corsa dialla Casa Bianca. Non so quale, ma sarà enorme, e dobbiamo essere pronti ad affrontarla”, è stata la frase sibillina dell’ex candidata democratica, che fu sconfitta da Donald Trump. Ieri, a margine di un incontro organizzato dallaGlobal Initiative, durante l’Assemblea generale dell’Onu,ha ipotizzato trappole da parte di potenze straniere per favorire Trump e influenzare le elezioni americane. La previsione disu“Basta ascoltare quello che dice, le minacce che fam ha annunciato chiaramente che intende rovesciare il nostro sistema, perciò le elezioni del 5 novembre rappresentano davvero una minaccia esistenziale per l’America”.