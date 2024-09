Gubbio all’esame Arezzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Stasera torna in campo il. Alle ore 20:45 i rossoblù saranno impegnati nel primo turno infrasettimanale della stagione, che li vedrà affrontare l’di mister Troise. Squadra ben costruita in estate, arriva da un ottimo periodo di forma con due vittorie consecutive; Taurino è consapevole della loro qualità e mette in guardia i suoi: "Ci aspetta un altro esame importante contro una squadra forte individualmente e come collettivo. L’abbiamo detto sin dall’inizio che è un girone equilibrato con squadre di livello e attrezzatissime: l’è una di queste". Tra i nomi in rosa spiccano quelli offensivi, tra cui Ogunseye, Tavernelli, Pattarello e Gucci: "Non so se l’attacco è il loro punto forte – prosegue Taurino – comunque è un reparto in cui hanno tante opzioni e qualità diverse.